Allerta rossa | scuole chiuse martedì 16 maggio | stop a Cesena | Forlì | Faenza | Ravenna e Lugo IN AGGIORNAMENTO

(Di lunedì 15 maggio 2023) La situazione meteorologica avversa che sta affliggendo gran parte dell'Italia non mostra segni di miglioramento. Per il giorno successivo,16, la Protezione Civile sta rilasciando notifiche dimeteo a causa di temporali previsti con fenomeni di forte intensità. L'articolo16IN

... partiture del cuore" Coriano, Lions Club Riccione dona 2000 euro alla comunità di Montetauro per realizzare l'infermeria Piene, frane, vento e mareggiate:in Emilia - Romagna Rimini, ...In ragione dell'di Protezione civile appena diramata dalla Regione Emilia Romagna per criticità idraulica e idrogeologica che interesserà anche il nostro territorio per la giornata di domani, martedì 16 ...

Preoccupa l’allerta meteo rossa per la giornata di domani, l’annuncio del sindaco Zattini. Anche altri comuni potrebbero prendere la stessa decisione. Notizia in aggiornamento ...Allerta rossa in vasta parte dell'Emilia-Romagna per criticità idraulica e idrogeologica. A disporla - dalla mezzanotte di oggi a quella di domani - sono l'Arpae e la Protezione Civile regionale. Ad ...