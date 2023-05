Allerta meteo | scuole chiuse nel salernitano | l’elenco

Massima attenzione in Emilia - Romagna dove l'è rossa, arancione su Marche, Campania e ...Martedì 16 maggio le scuole resteranno chiuse in varie città e province dell'Emilia - Romagna a causa dell', dovuta alle piogge estese che ...... responsabile di struttura Idro -- Clima di Arpae, e Rita Nicolini , direttore dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ( nella foto in alto ). L'...

Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 338.830.70.94 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...Con lei, Sandro Nanni, responsabile di struttura Idro-Meteo-Clima di Arpae, e Rita Nicolini, direttore dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. L’allerta rossa ...