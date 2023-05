Allerta meteo | domani scuole chiuse a Caserta

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di, Carlo Marino, ha emesso un’ordinanza di chiusura di tutte le attività scolastiche e didattiche dellecittadine pubbliche di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido comunali, eccetto lenon statali, leed istituti privati e le università per la giornata di, martedì 16 maggio. Il provvedimento è stato disposto al fine di attivare le necessarie verifiche per la sicurezza dei plessi scolastici e per richiamare l’attenzione di tutti i soggetti competenti per il monitoraggio di eventuali criticità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La sindaca di Riccione Daniela Angelini, in accordo con Prefettura di Rimini e la Protezione civile, a seguito dell'rossa diramata dalla Regione Emilia Romagna per criticità idrauliche e ...Il sindaco di Caserta , Carlo Marino , ha emesso un'ordinanza di chiusura di tutte le attività scolastiche e didattiche delle scuole cittadine pubbliche di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido ...Ad Aversa, Mondragone e Cesa i sindaci firmano l'ordinanza di chiusura per domani delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, dei parchi e del cimitero. A causa dell'arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania a partire dalle ore 21 di stasera, lunedì 15 maggio, fino alle ore 21 di domani sera, martedì 16, il sindaco derlla ...

Scuole chiuse a Bologna, Ravenna, Palermo e in provincia di Napoli per allerta meteo: ecco l'elenco dei Comuni ilmessaggero.it

Allerta meteo rossa della protezione civile riportata in toto: L'avviso meteo prevede una validità dalle 00.00 del 16 Maggio 2023 alle 00.00 del 17 Maggio 2023 come segue: Allerta ROSSA per piene dei ...