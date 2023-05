Allerta gialla per avverse condizioni meteo | l’avviso del sindaco Mastella

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn ragione dell’, diramata dalla Protezione civile regionale a partire dalle ore 21:00 di oggi lunedì 15 maggio fino alle ore 21:00 di domani martedì 16 maggio e che per la zona 4 (ossia Alta Irpinia e Sannio) prevede precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporali di moderata intensità, ildi Benevento Clementeha diramato un avviso per lerologiche. Il, pertanto, invita la popolazione ad adottare tutti gli accorgimenti necessari in caso di intensi fenomeni piovosi e dunque ad evitare di frequentare locali interrati o posti a pianterreno, principalmente se lungo arterie stradali notoriamente interessate da grossi deflussi idrici e comunque a ...

... allagamenti, possibili frane e caduta massi, etc...) Si ricorda che è attualmente in vigore SU TUTTA LA CAMPANIA unameteodiramata ieri dalla Protezione Civile regionale. Condividi: ...Questa l'meteo in dettaglio: arancione sulle seguenti zone: 1, 3, 5, 6, 8 (Piana Campana, ...sulle restanti zone. - Advertisement -... allagamenti, possibili frane e caduta massi, etc...) Si ricorda che è attualmente in vigore SU TUTTA LA CAMPANIA unameteodiramata ieri dalla Protezione Civile regionale.

Allerta meteo rossa, arancione e gialla per lunedì 15 maggio: le regioni coinvolte e le varie criticità METEO.IT

Aversa (Caserta) – Dopo l’allerta meteo “Arancione” diramata dalla Protezione Civile della Campania, a partire dalle ore 21 di stasera alle ore 21 di domani, ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore arancione valido dalle 21 di stasera, lunedì 15 maggio, alle 21 di domani ...