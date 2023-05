Allegri e la Juve sempre più lontani | ecco perché

(Di lunedì 15 maggio 2023)è ormai al punto di rottura con lantus?cosa potrebbe convincere il tecnico livornese ad accettare la risoluzione. Ieri sera è arrivata una vittoria, necessaria per difendere il secondo posto in classifica dall’assalto dell’Inter, che resta a -3. Eppure, nonostante questo la panchina di Massimilianocontinua a restare fortemente in dubbio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Si apre una settimana fondamentale per la Juventus di mister Massimiliano, che giovedì è attesa a Siviglia allo stadio "Ramon Sanchez - Pizjuan" con fischio d'inizio alle 21 per giocarsi l'accesso alla finale di Europa League: si parte dall'1 - 1 dell'Allianz ...... la stagione di alto profilo disputata alla corte di- 11 gol stagionali e 4 assist, sino ... Si avvicina il finale di stagione e con esso il momento della verità: lanon perde le speranze ...... ufficiale, staccato anche il Napoli La Juventus vince una partita di fondamentale importanza contro la Cremonese che permette alla squadra didi staccare l'Inter e consolidare il secondo ...

Allegri domina, ma non può mai gioire. La Juve virtuale era pronta per Siviglia, Pogba ha spento il sogno Calciomercato.com

Continua la stagione, per nulla positiva, di Bonucci; il difensore centrale sta vivendo una situazione non proprio semplicissima.Sembra essere già deciso il divorzio tra il Modena e l'ex rossoverde Tesser. Secondo Gianluca Di Marzio in pole per sostituirlo ci sarebbe Paolo Bianco, nello staff di Allegri alla Juve ...