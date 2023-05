All'asta paga un quadro poche migliaia di euro. Forse è un Monet

Carlo Romagnoli , noto collezionista e appassionato d'arte piacentino lo ha acquistato per poche migliaia di eurouna quindicina di giorni fa. Ebbene il dipinto potrebbe essere un'opera di ...Un amore per l'arte che questa volta potrebbe aver fruttato non poco'avvocato di Piacenza Carlo Romagnoli . Dopo essersi assicuratoun quadro per poche migliaia di euro, è arrivata la scoperta inaspettata: il dipinto sembrerebbe essere opera dell' impressionista Claude Monet . Un'intuizione sensazionale da parte del ...... tanto che a febbraio è stato comunicato l'avanzamento'83 per cento degli scavi. I n questo ... A 33 imputati, a vario titolo, la magistratura contestava la turbativa d'e la corruzione. Sei anni ...

Compra un quadro all'asta, potrebbe essere un Monet da milioni Agenzia ANSA

Il quadro comprato all'asta sarebbe da attribuire a un grande pittore rappresentante dell'impressionismo francese: Claude Monet.Un avvocato piacentino appassionato di arte, si era già aggiudicato anni fa un dipinto che poi scoprì essere di Modigliani ...