(Di lunedì 15 maggio 2023) Il, forse uno dei più noti al mondo nellaargentina, è in stato di emergenza dopo che il suo fronte si è ridotto di oltre 300 metri sia nel 2021 che lo scorso anno. ...

Il ghiacciaio Perito Moreno, forse uno dei più noti al mondo nella Patagonia argentina, è in stato di emergenza dopo che il suo fronte si è ridotto di oltre 300 metri sia nel 2021 che lo scorso anno. ...... arancione, invece, invita a fare 'attenzione' perché i centimetri d'acqua nei sottopassi potrebbero provocare disagi; e infineche annuncia una situazione di '' e dunque pericolo nelle ...L'è scattato questa mattina lunedì 15 maggio 2023 qualche minuto prima della 10.30, sul posto l'agenzia per le emergenze urgenze ha inviato due ambulanze e un'auto medica in codice. Due ...

Allarme rosso per il ghiacciaio Perito Moreno in Patagonia - Mondo Agenzia ANSA

Il ghiacciaio Perito Moreno, forse uno dei più noti al mondo nella Patagonia argentina, è in stato di emergenza dopo che il suo fronte si è ridotto di oltre 300 metri sia nel 2021 che lo scorso anno.Ancora allerta meteo di colore rosso per gran parte dell’Emilia-Romagna per frane e piene dei fiumi. Interessati anche tutti i comuni modenesi. Dalle prime ore di martedì 16 maggio un intenso vortice ...