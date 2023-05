Allarme meteo | l' elenco delle scuole chiuse per maltempo il 16 maggio in aggiornamento

Leggi su tg24.sky

Non si allenta la morsa delsull'Italia. In undalinstabile è tutto un alternarsi di avvisi e preallarmi, con buona parte dell'Emilia-Romagna in allerta rossa per la giornata di domani 16. La regione è da giorni osservata speciale - in particolare per frane in Appennino e piene dei corsi d'acqua in pianura. Sempre per domani l'allerta arancione è stata diramata su altri settori di Emilia-Romagna, Marche, Campania e Sicilia. È stata inoltre valutata allerta gialla in Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia, sull'intero territorio di Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e sui restanti territori di Emilia-Romagna, Marche, Campania e Sicilia.