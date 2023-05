Allarme maltempo anche in Emilia Romagna

(Di lunedì 15 maggio 2023) AGI - Dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani, martedì 16 maggio, scatta l'meteo in. In particolare è allerta rossa per criticità idrauliche e idrogeologiche su montagna e collinana centrale; pianura modenese; pianura, collina e montagna bolognese; pianura, collina, montagna e Costa romagnola. Allerta arancione invece per montagna e collina piacentina e parmense; pianura reggiana; pianura e Costa ferrarese. Secondo i tecnici, siamo di fronte ad una situazione nella quale si sommano appunto due rischi: quello idraulico e quello idrogeologico. Le prime precipitazioni sono previste dunque dalla mezzanotte, a partire dalla. Si estenderanno poi nella mattinata di domani al resto della regione. "È previsto - precisa l'ente regionale - un cumulo fino a ...

Questo non vuole essere un procurato, ma un invito ad essere attenti . Ognuno deve essere responsabile e fare la propria parte". Queste le parole di Irene Priolo , vicepresidente della ...Non si allenta la morsa delsull'Italia . In un maggio dal meteo instabile è tutto un alternarsi di avvisi e preallarmi,... martedì 16 maggio, scatta l'meteo in Emilia - Romagna. E a ..., allerta meteo in Emilia Romagna per pioggia e frane Dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani, martedì 16 maggio, scatta l'meteo in Emilia - Romagna. In particolare ...

L'intensa pioggia che sta interessando la nostra regione e la provincia di Pescara dovrebbe proseguire anche nella giornata di martedì 16 maggio ...Ad Aversa e Cesa i sindaci firmano l'ordinanza di chiusura per domani delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, dei parchi e del cimitero. A causa dell'allerta meteo arancione ...