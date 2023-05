ALEMANNO | DOPO FAZIO TOCCA A VESPA? I TG SCHIERATI DA UNA PARTE MA LA GENTE NO

(Di lunedì 15 maggio 2023)l’uscita di Fabioe Luciana Littizzetto che porteranno “Che Tempo Che Fa” su Nove, toccherà a Bruno? Il giornalista che finora ha resistito ad ogni cambio di Governo potrebbe essere il prossimo a fare le valigie. Lo auspica Gianni, storico esponente della destra italiana che l’anno scorso ha rotto con Fratelli d’Italia schierandosi contro la guerra in Ucraina. Ecco le sue parole a “In Onda” su La7. L’ex sindaco di Roma sottolinea: “Se non sbaglio uno degli elementi che ha generato questa scelta è anche il tetto agli stipendi”. E aggiunge: “L’emolumento diera al di sopra di ogni limite. E poi vent’anni sono tanti”. Viene citato Bruno, chiamato in causa da Concita De Gregorio: “Non credo che il compenso fosse molto più alto del suo” con l’auspicio ...

Che tempo che fa è giunto al capolinea in Rai: Fabio Fazio è pronto a spostarsi su Nove, dopo aver raggiunto un accordo quadriennale con Discovery. ma un anno dopo l'ex sindaco Gianni Alemanno si presentò con le ruspe per un maxi sgombero. Alla fine non se fece nulla e in pochi giorni tutto tornò come prima. sul caso Fabio Fazio arrivato ai saluti con la Rai dopo 40 anni nella tv di Stato e ha inaspettatamente puntato il dito contro un altro conduttore Rai.

l’ex sindaco di Roma è stato interpellato sul caso Fabio Fazio – arrivato ai saluti con la Rai dopo 40 anni nella tv di Stato – e ha inaspettatamente puntato il dito contro un altro conduttore Rai.Fabio Fazio ha firmato un probabilmente ricchissimo contratto con Warner Bros. Discovery per approdare sul Nove insieme a Luciana Littizzetto. Dopo ...