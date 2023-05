Alciato | «Inter-Milan | tutto può succedere! Lukaku o Dzeko? Inzaghi…»

(Di lunedì 15 maggio 2023) Alessandrovenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati in onda sulle frequenze di Radio 24 ha parlato dell’attesa dall’Euroderby di Champions League contro ilANALISI – Queste le parole di: «All’andata mancava Leao. Il portoghese era un leone in gabbia, avrebbe voluto giocare. La differenza per quanto riguarda ill’ha fatta la sua assenza. Dall’altra parte una squadra che è un gruppo. Vedereda vicino è impressionante. Ha 37 anni, ha la cattiveria giusta. Ti giri ed è in attacco, poi è in difesa a lottare per un pallone. Da una parte non c’era Leao, dall’altra c’eracon una squadra, un gruppo che voleva dare risposte alle critiche arrivate ad Inzaghi. È vero che il campionato è stato un buco ...

...a un incontro su "Tutti i gol della mia vita" presentato da Alessandra Bocci e Alessandro. ... Da lì in poi la mia stagione è ripartita: c'è stata la semifinale contro l'molto sofferta e ...... la stella del Milan Andriy Shevchenko e uno dei protagonisti del Triplete dell'Samuel Eto'o. ... Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandroe Fernando Siani . Al temine del match ...Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandroe Fernando Siani. Milan -in chiaro Milan -sarà trasmessa in televisione, in chiaro , su TV 8. La partita andrà in onda sull'...

Il giornalista Alessandro Alciato è intervenuto a Tutti Convocati, dove si è espresso sul derby in arrivo tra Inter e Milan Alciato si è soffermato così sul Derby tra Inter e Milan in programma marted ...Andriy Shevchenko è ospite alla Milano Football Week. L'ex leggenda rossonera parla questa mattina dal palco dell'Anteo Palazzo del Cinema in uno speech moderato ...