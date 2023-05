Alcaraz-Marozsan in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia Roma 2023

(Di lunedì 15 maggio 2023) Carlosaffronterà Fabianin occasione del terzo turno degli, storico torneo di scena sulla terra battuta di. Il prodigioso tennista spagnolo ha superato il connazionale Albert Ramos Vinolas al debutto, riuscendo a rimontare una situazione di svantaggio maturata nel corso del primo set e chiudendo le danze in due parziali; il magiaro, invece, partito dalle qualificazioni, ha sorpreso Corentin Moutet e Jiri Lehecka all’altezza del tabellone principale.dovrà fare i conti con la volontà di emergere dell’avversario ungherese, sebbene l’iberico parta senza dubbio con i favori del pronostico e sia pronto a spingersi agli ottavi di finale alla sua prima partecipazione agli IBI. Grande attesa per la seconda ...

... 6 - 3 [Q] Hanfmann (Ger) - [9] Fritz (Usa) 6 - 4, 6 - 1 [32] Lehecka (Cze) -(Hun) 6 - 4, ...alla vigilia degli Internazionali d'Italia 1) NOVAK DJOKOVIC - 6775 punti 2) CARLOS- 6770 ...INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA - IL PROGRAMMA DI LUNEDI' 15 MAGGIO Campo Centrale A partire dalle 11:00: (19) Madison Keys vs (30) Anhelina Kalinina A seguire: Fabianvs (2) CarlosNon ...In realtàè notoriamente un tifoso, anche lui sfegatato, del Real Madrid, ma alla Roma è ... Adesso incontrerà il vincente tra Lehecka e: il loro match è stato sospeso per pioggia sul 2/...

Live Fábián Marozsán - Carlos Alcaraz - ATP, Roma: Punteggi ... Eurosport IT

Si completano i match di terzo turno nel tabellone maschile degli Internazionali d'Italia 2023. Jannik Sinner ha già staccato il biglietto per gli ottavi di finale e proveranno a raggiungere l'altoate ...Al Foro Italico Sonego sfida il greco, numero 5 del mondo. Poi Cecchinato-Hanfmann, e Musetti che affronta Tiafoe. In campo anche Alcaraz contro Marozsan. Programma e orari ...