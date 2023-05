ROMA - Clamorosa sorpresa agli Internazionali d'Italia , che perdono il grande favorito del torneo. Niente ottavi di finale infatti per Carlosche, dopo la vittoria all'esordio contro il connazionale Albert Ramos - Vinolas e la rivelazione del suo tifo calcistico per la Roma , è uscito di scena al terzo ...Il numero 1 al mondo ha perso contro l'ungherese, numero 135 della classifica ...sul Centrale del Foro Italico: lo spagnolo Carlos, numero uno al mondo sconfitto in due set per 6 - 3 7 - 6 dall'ungherese Fabian Marozsan , numero 135 del mondo, sostanzialmente ...

Alcaraz, clamoroso ko con Marozsan: è fuori dagli Internazionali d'Italia Corriere dello Sport

Clamoroso al Foro Italico. Carlos Alcaraz, seconda testa di serie del seeding e virtuale numero uno al mondo (da lunedì prossimo), è stato eliminato al terzo turno dal carneade ungherese Fabian Marozs ..."Non è facile dire qualcosa, era il mio sogno di stanotte" ha commentato emozionatissimo il tennista di Budapest.