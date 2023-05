Albero caduto a Cagliari | gli operai sradicano anche l' edicola

Durante le operazioni per togliere il grosso ramo anche l'intera edicola è stata completamente distrutta 15 maggio 2023La foto che vedete accanto questo articolo si riferisce ad unin Via Amendola, nel centro di Marsala. = '1684158465' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') ...L'uomo è morto dopo essere stato colpito da un grosso ramo che si è staccato dall'che era ... Un passo falso e l'uomo èdalla scala: la sega elettrica, in quel momento ancora in funzione, ...

Albero caduto a Cagliari, l'esperto: «Bisognava progettare sostegni artificiali per evitare i crolli» - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Un'escursionista di 75 anni, di Cornuda, in provincia di Treviso, è morta per le lesioni riportate nella caduta, per alcune decine di metri, mentre stava salendo al Bivacco dei Loff, nel comune trevig ...Un episodio che (forse) si poteva evitare. Questo emerge dalle parole di Gianluca Iiriti, il responsabile della Gestione verde dell’Università di Cagliari, intervenuto riguardo al crollo dell’albero m ...