Al primo turno 5 Sindaci al centrodestra e 2 al centrosinistra

AGI - Centrodestra soddisfatto per i quattro Comuni capoluogo conquistati al, contro i due andati al centrosinistra, nelround delle elezioni amministrative. La coalizione di governo esulta per aver 'strappato' Latina al centrosinistra (con una percentuale ...L'intesa, stretta in 4 capoluoghi di provincia su 13, vede il candidato giallorosso prevalere soltanto a Teramo, dove è vicina la vittoria al. Il tonfo più pesante è quello di Latina, ...... Lega e Forza Italia, nonché Udc e Lista Toti - per quanto nessuno di questo simboli fosse presente sulla lista elettorale - a chiudere la sfida già ala favore di Scajola. Secondo i dati ...

Il primo turno delle presidenziali in Turchia non è stato decisivo, ma ha già fatto la Storia Linkiesta.it

La tornata delle elezioni comunali di primavera è lontana dal concludersi. Il 21 maggio andranno al voto i cittadini di Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, il 28 e 29 maggio quelli di Sardegna e ...Lello Russo è per la settima volta sindaco di Pomigliano d'Arco . Il neo sindaco, 83 anni, ha vinto infatti le elezioni al primo turno nella 'sua' ...