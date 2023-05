(Di lunedì 15 maggio 2023) Volley maschile. Anche nella gara 3 della finale playoff perde per 3-0. Vibo Valentia sale in SuperLega, i bergamaschi cederanno il diritto di A2.

Prestazione anche oggi senza sbavature per i giallorossi, che non lasciano scampo ad una combattivaBergamo, arresasi allo strapotere tecnico dei calabresi. Stagione praticamente ...La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia batte in tre set laBergamo (25 - 18, 25 - 17, 25 - 18) nella terza giornata della finale dei Playoff di Serie A2 maschile 2022/2023 di volley e conquista la promozione in Superlega . Gli uomini di ...Tutto pronto per Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia -Bergamo , partita valevole per la terza giornata della finale dei Playoff di Serie A2 maschile 2022/2023 di volley. Gli uomini di Cezar Douglas, dopo aver vinto i primi due ...

Agnelli Tipiesse, addio sogni: l'avventura è proprio finita L'Eco di Bergamo

