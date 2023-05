Aggressione a studenti cinesi | IoXBenevento | “Disagio giovanile che richiama senso di responsabilità e cooperazione”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: 6 minutiIn relazione all’perpetrata nei confronti degli, l’associazione IO X Benevento manifesta la propria solidarietà e vicinanza ai ragazzi aggrediti. Il fenomeno della violenza sta assumendo proporzioni inaspettate e pericolose che turba tutta la società; un fenomeno, ormai diffuso, che va messo in relazione ad altri, tra cui la povertà educativa, le forme di devianze causate da una fonte rilevante e significativa: il. IO X BENEVENTO ha voluto mettere al centro del dibattito pubblico e politico il malessere che purtroppo, oggi, caratterizza queste nuove generazioni, attraverso la formalizzazione di un Patto di Comunità che ha come obiettivo principale il tema dellacollettiva che va esercitata in ...

Lui ha ventiquattro anni, lei ventuno: si tratta dei due giovani denunciati perché ritenuti gli autori dell'ai quattro giovanicinesi avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in città, in piazza Piano di Corte . Il giovane, M. C. , è già noto al forze dell'ordine alla luce dei suoi ...I minorenni violenti, dopo una provocazione nata per futili motivi, hanno accerchiato glie li hanno malmenati provocando contusioni e lesioni multiple giudicate guaribili in una settimana. ...... a seguito delle indagini condotte dai carabinieri, sono stati identificati tra i possibili autori di un'ai danni di treuniversitari, avvenuta la sera del 25 Marzo in Piazza ...

