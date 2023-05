Aggredito da un orso mentre gira un documentario

...che ho invaso il suo habitat " I vestiti strappati di Andreas Kieling Nella zona in cui Andreas Kieling è stato, i Carpazi , tra Polonia e Romania, vivono circa 8mila esemplari di...Anzi, la Giunta Fugatti era salita alla ribalta delle cronache più per le fughe dell'M49 - ... anche in quella situazione accompagnata dai cuccioli, avevadue cacciatori sul monte Peller.Dopo l'uccisione dell''M62' tra il Lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino, l'Oipa ha depositato ... Il runner sarebbe statonel pomeriggio del 5 aprile scorso, nei boschi di Caldes in Val ...

Voleva riprendere la bellezza della natura selvaggia. Per questo motivo Andreas Kieling, famoso regista documentarista tedesco, si era spostato nei Carpazi. Ma mentre filmava gli uccelli acquatici ...Andreas Kieling si trovava sui Carpazi, quando è stato aggredito da un plantigrado. Sui social le immagini choc che lo ritraggono coperto di sangue. Il commento su Facebook: «L’orso sta bene, ha solo ...