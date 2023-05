Aggredisce due donne nel parcheggio del supermercato e poi fugge

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 15 maggio 2023) Calusco D’adda. Paura neldella Lidl di Calusco d’Adda. Un uomo, armato di spranga ha aggredito due, una 47enne e una 66enne, e poi è scappato verso il centro del paese. Il fatto è successo poco dopo le 9 di mattina quando l’uomo, in via Guglielmo Marconi, ha dato in escandescenza, per poi, appunto, darsi alla fuga. Durante l’aggressione, il marito di una delle due ha provato a difenderle, ma l’uomo ha cercato di colpire anche quest’ultimo, prima di dileguarsi. Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca di Calusco e della Croce Bianca di Merate per dare assistenza alle, che sono state trasportate, fortunatamente senza ferite gravi, in codice giallo e verde in ospedale, e i carabinieri.