Afghanistan | Emergency | “A 2 anni dal ritorno dei talebani | il 50% delle persone non può comprare i medicinali L’unica alternativa è la fuga”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Che cosa spinge un afghano a lasciare il proprio paese, rischiando la morte per raggiungere l’Europa? Per rispondere a questa domanda basterebbe ascoltare le storiericoverate negli ospedali diin. L’associazione, fondata da Gino e Teresa Strada, è presente nel paese dal 1999 con i suoi centri chirurgici, pediatrici e di maternità oltre a una rete di oltre 40 posti di primo soccorso. Soltanto nell’ultimo anno sono state ricoverate oltre tredicimila. Tra questi c’è Karim, 18. Per cercare un futuro migliore si è affidato ai trafficanti di uomini che avrebbero dovuto accompagnarlo in Iran per poi proseguire la rotta verso l’Europa. Ma di notte è stato abbandonato sul confine e la polizia iraniana gli ha sparato alla gamba. Espulso dal ...

L'Armata Rossa lascia l'dopo più di otto anni. Il ritiro sarà completato, ufficialmente,... 1994 - Gino Strada fonda: 'Se uno di noi, uno qualsiasi di noi esseri umani, sta in ...Martedì 16 marzo San Lorenzo, l'raccontata in Burqa Queen La sera del 16 maggio sarà ... direttrice di Focus on Africa; Maurizio di Schino inviato Tv 2000; Michela Greco,; ...è un'organizzazione nata 29 anni fa per iniziativa del chirurgo Gino Strada, che ... Lo mandarono il Pakistan, al confine con l', e lì cominciò a curare le vittime della guerra come ...

