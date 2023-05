(Di lunedì 15 maggio 2023) AGI - L'alle amministrative in questa prima giornata di voto è in calo. Il dato definitivo alle elezioni comunali del 2023 (primo turno) è stata del 59,03%. Alle precedenti elezioni fu del 61,22%. Il calo è del 2,19%. Alle 12, era al 14,21 per cento, e alle 19 era il 37,21 per cento.

L'è stata del 56,43%, incalo rispetto alle ultime elezioni (2018), quando a votare si recò il 58,58% degli aventi diritto. Una corsa a sei per la città della Torre Oltre al sindaco ...L'finale alle urne in Puglia è stata del 64,13%, inaumento rispetto all'andamento di domenica ma, comunque, più bassa rispetto all'ultima tornata elettorale quando si raggiunse il 66,...Ore 15.52 - Toscana,incalo in regione. Cresce Siena, non Pisa Chiusi i seggi anche in Toscana, al voto per eleggere i nuovi sindaci in 22 Comuni. L'nella regione è stata ...

Affluenza in leggero calo nel Lazio. Circa il 3% in meno rispetto alla precedente tornata elettorale RaiNews

Sono 51 comuni della regione Puglia e 14 i comuni della regione Basilicata che oggi hanno eletto il loro nuovo sindaco. Scoprite con noi i risultati ...Ancora in calo l’affluenza alle urne in Italia. Dopo la percentuale più bassa della storia repubblicana registrata alle scorse elezioni politiche (quando ha votato solo il 63,9% degli aventi diritto), ...