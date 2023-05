Affluenza in calo alle comunali  

(Di lunedì 15 maggio 2023) AGI - L'amministrative in questa prima giornata di voto è in forte. Il dato registrato da Eligendo, la piattaforma dedicata del Viminale, dopo le 23, d5.378 sezioni valutate sulle 5.426 esistenti, è al 46,37 per cento, mentre nella tornata elettorale precedente era al 59,86 per cento.12, era al 14,21 per cento, e19 era il 37,21 per cento.

L'definitiva alle elezioni comunali alle 23, per i comuni seguiti dal Viminale, è del 46,39% indi quasi 14 punti rispetto alle precedenti omologhe in cui aveva votato il 59,89% degli ...Nei 17 Comuni al voto nella provincia di Avellino si registra l'ennesimo tonfo dell'. Alle 23 ha votato appena il 46% degli aventi diritto, l'ultima volta fu il 54%. Undi quasi 8 punti percentuali che conferma il triste trend dei cittadini di non esercitare il proprio ...2023 - 05 - 14 19:32:58dalle 19 al 37%, giù di 7 punti Si conferma ildiper le elezioni comunali secondo il nuovo dato parziale fornito dal Viminale. Alle 19 si erano ...

Comunali, seggi aperti fino a lunedì alle 15. Affluenza in calo - Politica Agenzia ANSA

Si vota anche lunedì dalle 7 alle 15 Si conferma anche alle 23 il calo dell'affluenza in provincia di Varese per le elezioni amministrative. Nei comuni chiamati al voto nella tornata del 14 e 15 ...Si chiude con l’affluenza del 51,64 per cento degli aventi diritto il primo giorno di urne per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale di Teramo. Si conferma il trend in calo rispetto al 2018, dove ...