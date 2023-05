Affluenza alle Comunali migliora | parziale 59 | 22%

(Di lunedì 15 maggio 2023) ROMA – Quando sono stati caricati, sul sito del Ministero dell’Interno dedicatoelezioni, poco più di metà dei dati sull’nelle 5.426 sezioni aperte in 15 regioni,il dato complessivo dell’. La percentualeregistrata finora, infatti, è del 59,22% contro un precedente storico del 61,83%. Ieri sera, invece, il dato finale delle ore 23, si era fermato sotto il 47%, oltre 12 punti percentuali in meno rispetto alla domenica sera delle precedente tornata equiparabile a questa. Oggi dore 15, dopo la chiusura dei seggi, è iniziato ufficialmente lo scrutinio dei voti. L'articolo L'Opinionista.

Quando si è ormai a più di 4mila sezioni su 5400: il dato sull'si attesta al 59,28%. Si tratta di un calo rispetto alla precedente tornata elettorale, quando era andatourne quasi il ...L'23 di ieri sera era del 46,39% degli aventi diritto, in calo rispetto al 59,89% nelle precedenti consultazioni. Attesa per il dato finale di oggi, con i seggi chiusiore 15. ......proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano - romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale. Alla fine l'...