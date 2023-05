Affare in chiusura tra Napoli e Atalanta | ma De Laurentiis vuole uno “sconto”!

(Di lunedì 15 maggio 2023) Secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb.com ci sarebbe unintra. Deè convinto delle qualità del calciatore e avrebbe dato il via libera all’, chiedendo però un piccolo sconto alla società bergamasca. Calciomercatoad un passo con l’Si tratta di Pierluigi Gollini, portiere di proprietà dei nerazzurri che da gennaio si è accasato in prestito alcon diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Nelle poche volte in cui è stato chiamato in causa, il portiere ha sempre ben figurato, tanto da meritarsi la possibilità di continuare a vestire la maglia azzurra. (FOTO: SSC)De...

I PIANI DI NEWMONT SULLE MINIERE Nei piani di Newmont c'è l'aumento dei flussi di cassa a 2 miliardi di dollari nei due anni successivi alladella transazione, da raggiungere attraverso l'......Clicca qui per il confronto completo ' Il debutto in Europa sembra non essere stato un buon... Zeku in, stop alla progettazione 45 12 Maggio 2023... apertura edelle palpebre e postura anche quando le funzioni di guida automatica non sono ... Offerte SpecialiiPhone 14 Plus 256 GB, al prezzo più basso solo 989 15 Mag 2023 Sale lo ...

Affare in chiusura: asse Maldini-Galliani per l'estate ... Calciomercatonews.com

L'accordo tra Newmont e Newcrest (19,2 miliardi di dollari) dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2023.Alvaro Morata è ancora uno dei migliori calciatori in Serie A: l'attaccante spagnolo sempre più vicino al ritorno in Italia ...