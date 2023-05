AEW | Continua a mutare la capienza di All-In | la federazione ha pronti 15 000 posti in più

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 15 maggio 2023) Le vendite di All In stanno piano piano rallentando (come normale che sia), dopo i clamorosi numeri dei primissimi giorni. Il sito WrestleTix, che ne sta seguendo l’evoluzione, ha stimato 65.979 biglietti venduti (a ieri) su unache attualmente si attesta a 74.000. La AEW, in tal senso, sta però riservando altri 15.000di “emergenza”, nel caso le vendite superino l’attuale, cosa che Tony Khan ovviamente si augura. Circa ottomilarimasti, alcune sezioni di Wembley rimangono chiuse (per ora) Ad oggi, dunque, alcune sezioni dell’immenso Wembley di Londra rimangono chiuse ma come riportato potrebbero essere aperte in qualsiasi momento. Questo è uno dei motivi per cui la mappa dell’evento non è attualmente definitiva, visto che la...