Adriano Galliani | “Ero innamorato di Manuela Moreno ma mi ha lasciato”

Poi il siparietto con, colpito dalla quantità di messaggi di saluto di ex del Milan, da Marco van Basten a Ibra e Andriy Sevcenko, chiede a Fazio: 'Senta non è che si può ...SCOPRI TUTTI I DETTAGLI SUL FUTURO MATRIMONIO DI ANNALISAe la confessione su Manuela Moreno : 'Ero davvero innamorato ma...'... LEGGI LA NEWS COMPLETA SUGLI AMORI DIGiulia ...Nei giorni scorsi c'è stato un primo incontro tra l'allenatore e l'ad, ma non c'è stata la tanto attesa fumata bianca. 'Ci incontreremo nuovamente' ha detto il tecnico in conferenza ...

Adriano Galliani: «L’amore per Manuela Moreno (che mi lasciò). A S. Moritz con Agnelli io e Berlusconi... Corriere della Sera

Adriano Galliani è il Monza, è il Milan, è il calcio. Ad Aldo Cazzullo ha rilasciato una lunga intervista leggibile oggi sul Corriere delle Sera Adriano Galliani è il Monza, è il Milan, è il calcio. A ...Continua la marcia trionfale della matricola Monza. Battendo i campioni d'Italia del Napoli, i brianzoli si confermano all'ottavo posto in classifica e continuano a sognare un posto in Europa. Pessina ...