Adriano Galliani | “Ero innamorato di Manuela Moreno ma lei mi ha lasciato”

(Di lunedì 15 maggio 2023), 78 anni, è uno dei più cari amici di Silvio Berlusconi dagli anni ’70. Dal 2018 è ad del Monza ed è stato ad del Milan dal 1986 al 2017. Intervistato dal “Corriere della Sera” svela anche il suo lato personale e sentimentale. Nel 2022 è uscito il suo libro dal titolo “Le memorie diG. Storia di una passione infinita”. Nel volume racconta di quando andò a vedere Sheva a Kiev, con un freddo terribile e le prostitute che tentavano di entrare in camera: “Dormii con il cappotto e con una cassapanca contro la porta – ricorda – Passai la notte al telefono con la donna di cui ero”. Chi era? “Non so se posso dirglielo… Devo farmi autorizzare”. La donna di cuiha poi svelato il nome nel corso dell’intervista è la ...

Dopo l'intervista del dirigente sportivoal Corriere della Sera , durante la quale è tornato a parlare della relazione con Manuela Moreno , la giornalista ha deciso di rispondere a tono ai microfoni di Rai Radio1 durante il ...La storia conA parlare di lei di recente è stato anche, che intervistato da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera ha rinvangato la loro relazione. L'ad del Monza ha anche ...Manuela Moreno: 'ancora parla di me Sono passati cent'anni' Manuela Moreno rivela tutto. Ospite de ' Un giorno da pecora ' su Rai Radio 1 in seguito alle dichiarazioni diGalliano , ex vertice del ...

Detto della relazione con Adriano Galliani, Manuela Moreno è molto riservata per quello che riguarda la sua vita privata. In un’intervista rilasciata ad Affaritaliani nel 2021, però, la giornalista ...“Sono passati cent’anni, ancora parla di me, lui ha avuto mille mogli nel frattempo, mi fa ridere questa cosa. Lo frequentavo nel 1999, ci siamo visti per meno di un anno” ha replicato la giornalista ...