(Di lunedì 15 maggio 2023) Imprevisto in Austria,sul treno della linea Bregenz-Vienna è risuonata ladiHitler. Tutto ha avuto inizio a cauda di un errore negli altoparlanti che ha costretto i passeggeri ad ascoltare estratti dei discorsi del leader nazista, con grida di "Heil Hitler" e "Sieg Heil". A confermare l'inquietante l'accaduto niente di meno di un portadell'azienda ferroviaria Obb, citato dal giornale Der Standard. Stando alle sue parole, due persone sono riuscite ad accedere con una chiave a una delle stazioni di interfono nelle carrozze e a mettere vicino al microfono un cellulare che trasmetteva la registrazione. "Tutto è risuonato in maniera molto forte. È stato davvero spiacevole e inquietante", ha raccontato indignato il porta, aggiungendo anche che si tratta di "una chiave standard ...

Ottant'anni faHitler diveniva cancelliere del Reich. Quella stessa sera, le sue truppe d'assalto sfilarono in parata alla luce delle torce. La Germania tornava a essere libera! In quel giorno, ...Nel bunker di Berlino,si suicidà sparandosi un colpo di rivoltella alla testa. Era il 30 aprile del ...Ottant'anni faHitler diveniva cancelliere del Reich. Quella stessa sera, le sue truppe d'assalto sfilarono in parata alla luce delle torce. La Germania tornava a essere libera! In quel giorno, ...

Adolf Hilter, choc e orrore: ecco dove hanno trasmesso la sua voce Liberoquotidiano.it

Ha letteralmente del clamoroso (e dello sconcertante) quanto accaduto nel pomeriggio di domenica 14 maggio su un treno Railjet diretto a Vienna quando dagli altoparlanti è stato diffuso un discorso di ...Uno scherzo del quale non si conoscono ancora gli autori, che sta facendo molto discutere oltralpe: a bordo di un treno espresso della linea Bregenz-Vienna, in Austria, dagli altoparlanti è risuonata ...