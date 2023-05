Addio al giornalista e scrittore Vittorio Paliotti | ha raccontato Napoli in decine di libri

Unrumoroso alla tv di Stato che non poteva non attirare il commento di Selvaggia Lucarelli, sempre attenta a seguire l'attualità, soprattutto televisiva. Laha pubblicato un lungo ......la sua non nascondendo tutto il suo stupore per la partecipazione commossa sui social per l'... La, la quale sarà ospite della prossima puntata di Celebrity Chef di Alessandro Borghese ...... poche e amarissime parole quelle di Luciana Littizzetto dopo l'annuncio dell'alla Rai suo e ... Il futuro della coppia è ancora insieme, come ha tenuto a sottolineare illigure, ma in ...

Addio a Vittorio Paliotti, giornalista e scrittore napoletano: è morto a ... Fanpage.it

"Gli daremo l'addio con una piccola cerimonia. Non poteva essere seppellito nella fossa comune senza neanche una preghiera" ha detto Navarra. Giornalista milanese che nella sua carriera aveva ...Mentre il contestato addio di Fabio Fazio alla tv pubblica, continua a tenere banco sui social e nel dibattito politico, l attenzione torna in queste ore sulla governance della Rai. Oggi si ...