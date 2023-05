(Di lunedì 15 maggio 2023) Il 33enne aveva scoperto la malattia nel 2021 e l'aveva raccontata sempre cercando un lato positivo e scientifico. «Lo faccio per una questione mia, perché ho bisogno di sfogarmi, ma anche per stare vicino a chi sta passando la stessa cosa o la passerà»

Addio a Marco Colombo, lo youtuber di «Io vs cancro». La mamma: «Non chiuderò il canale» Vanity Fair Italia

Dopo il funerale ha aggiunto: «Ciao sono Carla la mamma di Marco, non preoccupatevi, non chiuderò il canale perché è il suo canale e lui ci tiene molto. Ieri la chiesa era strapiena e tra la ...confessando così di provare ancora qualcosa di forte nonostante fosse passato un po' di tempo dal loro addio. E, a quel punto, Gemma ha colto la palla al balzo per confessare a Marco tutta la verità ...