Addio a Carlo Nicotera | il giornalista aveva 69 anni

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ morto oggi, all’età di 69, il giornalisa. Per tutti i colleghi era il ‘gentiluomo’. E’ stato per una vita a ‘Il Mattino’ dove è entrato nel 1980, assunto dall’allora direttore Roberto Ciuni. E per decenni ha rappresentato un sicuro punto di riferimento per tanti colleghi, soprattutto per i più giovani. Laureato in scienze politiche e autore di diverse pubblicazioni,è stato capo della cronca, del settore interni ed ha avuto la responsabilità anche dell’edizione on line. Ha lasciato il giornale nel 2001, ha poi collaborato con ‘Il Riformista’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.