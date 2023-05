Leleha commentato il confronto tra squadra e tifosi del Milan al termine della sconfitta contro lo Spezia Leledagli studi di 90° Minuto, ha criticato la scena nel finale di Spezia - Milan, in cui la squadra rossonera è andata sotto la curva per un confronto con i tifosi. Di seguito le sue parole. ...L'ex difensore ed attuale opinionista di Rai Sport, Daniele, nel corso della trasmissione 90° in onda su Rai 2, ha espresso il proprio punto di vista in ...capisco il motivo. Secondo me ...... pur se magariamatissimo e ogni tanto anche fischiato insieme alla squadra come giovedì sera in Europa League. Ma lo Stadium è andato in cortocircuito quando, suo feroce critico presente a ...

Adani non ha dubbi: “Inter, è il miglior momento dell’era Inzaghi” ItaSportPress

Dal calcio al tennis alla favola al contrario nella tappa napoletana del Giro d’Italia. Le intemperanze del papà di Haaland, la figuraccia di Feliciano Lopez ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...