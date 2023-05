Ad Ostia apre lo sportello per i diritti Lgbt+ | è il primo della Capitale

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 15 maggio 2023)– E’ stato presentato nella sala consiliare del Municipio X il Nuovo Punto Unico di Accesso (PUA) realizzato in collaborazione con la Asl Roma 3 e lodedicato ai cittadini LGBTQ+. Quest’ultimo, ilad essere istituito nei Municipi, sarà inaugurato il 17 maggio in occasioneGiornata Internazionale contro l’omofobia alla presenza dell’assessora capitolina alle PoliticheSicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità Monica Lucarelli. Due importanti iniziative per rispondere alle esigenze dei cittadini sui temisalute, del disagio sociale, e dei. Il PUA che ha l’obiettivo di rispondere con maggiore efficacia alle necessità sociosanitarie delle persone passa da una a tre ...