Acerbi | «Se non passiamo il turno in Champions è un disastro | diventa una stagione di m…»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il difensore dell’Inter, Francesco, ha presentato in conferenza stampa la semifinale di ritorno diLeague contro il Milan.ha parlato di ciò che serve per vincere e passare il. «Serve ancora più attenzione. Siamo in una semifinale, siamo in un derby, contro il Milan che vorrà ribaltare il risultato. Dipende da noi, dal nostro approccio e da ciò che vogliamo. Il Milan avrà voglia di fare qualcosa di straordinario, ma noi dovremo essere più che pronti».continua: «Siamo pronti perché è una partita bellissima da giocare e allo stesso tempo ti mette adrenalina e paura giusta per affrontare una partita ancora più difficile con grandi insidie. Ma noi vogliamo fare qualcosa di straordinario che era impensabile ad inizio». Sulla settimana che ha ...