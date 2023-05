Acerbi | ' Se non passiamo è un disastro | diventa una stagione di m'

(Di lunedì 15 maggio 2023) Oltre a Simone Inzaghi, ad Appiano Gentile c'è anche Francescoin conferenza stampa, prima del derby di Champions League Inter - Milan in semifinale. Il difensore ex Lazio, che in questa ...

La squadra ha cambiato marcia grazie alla difesa che ultimamente ha subito pochissimo, maha distribuito i meriti: "Si difende tutti insieme: secorrono tutti,si va da nessuna parte. ...Nonostante il 2 - 0 dell'andata,ammette che "siamo per niente sicuri, eravamo tranquillissimi ma senza esultare troppo a fine andata, perché c'è il ritorno.abbiamo fatto niente, ...so se in futuro sarò all'Inter o da qualche altra parte, ma so quel che voglio fare'. Lo ha detto il difensore dell'Inter Francescoin conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ...

Inter, Acerbi: "Non abbiamo fatto nulla, l'eliminazione sarebbe un ... Sportitalia

La formazione sarà la stessa dell'andata con ogni probabilità. Inzaghi: «La squadra è matura, seria, non gestiremo, ma aggrediremo sin da subito» ...Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan.