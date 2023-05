(Di lunedì 15 maggio 2023) Ilsta iniziando a progettare il futuro e la prossima stagione. Gli azzurri sono diventati Campioni d’Italia e ora sono chiamati alla riconferma ad altissimi livelli – come sempre successo negli ultimi anni – a partire dalla prossima annata calcistica. Non è da escludere anche una mini rivoluzione, con alcuni calciatori che possonno dire addio ma anche Cristiano Giuntoli sul piede d’addio. La Juventus sta spingendo sull’acceleratore per portare iltoscano in bianconero e ilsi è messo alla ricerca del sostituto. Aurelio De Laurentiis è sulle tracce di Pietro, attuale ds dell’Empoli.Empoli Corsi, l’Empoli fa muro: le parole di Rebecca Corsi Ai microfoni di DAZN, Rebecca Corsi, vice ...

... un contratto con scadenza giugno 2025 per infondere ulteriore solidità alle fondamenta della pianificazione del futuro, che potrebbe ripartire con un Giuntoli in meno e unin più ...Il processo a carico degli 11 imputati inizierà il 29 settembre Il29 settembre si terrà ... l'ex capo dell'UTC Francesco Ambrosio , l'ex assessore Clara(qualche giorno fa assolta in ...... con la possibilità di vedere l'attuale Ad del Napoli alla Juventus ilanno : " Giuntoli ... Al termine, piccola parentesi anche sul possibile successore di Giuntoli, ovveroattualmente ...

Accardi prossimo direttore sportivo del Napoli È arrivato l'annuncio Spazio Napoli

Per la prima volta, dopo quasi otto anni, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si ritroverà ad impostare il mercato estivo senza la presenza ...Uno di questi è Pietro Accardi, che si è messo in luce negli ultimi anni ad ... Il vero colpo in realtà lo piazzerà nelle prossime ore il Milan. O meglio subito dopo la gara di ritorno di semifinale ...