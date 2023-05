A New York l'Hotel diventa un rifugio per migranti. L'albergo con circa mille stanze a Midtown Manhattan, chiuso da quasi tre anni, sta riaprendo i battenti come "centro di arrivo per i ...A New York l'Hotel diventa un rifugio per migranti. L'albergo con circa mille stanze a Midtown Manhattan, chiuso da quasi tre anni, sta riaprendo i battenti come "centro di arrivo per i ...

A Ny l'iconico Roosevelt Hotel diventa un rifugio per migranti - Nord ... Agenzia ANSA

