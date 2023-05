A Napoli apre la Casa del Sorriso | inaugurata da Amadeus e Cristina Parodi

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiNella Giornata Internazionale della Famiglia,e Giovanna Civitillo insieme ahanno inaugurato aladeldi Fondazione CESVI, struttura dedicata alla promozione dei diritti dell’infanzia e alla prevenzione di povertà educativa e trascuratezza, fornendo accoglienza, protezione e percorsi specifici per minori e famiglie. In Italia l’organizzazione ha già aperto unaa Bari, nell’ambito del Programma che coinvolge vari Paesi del mondo, enei prossimi mesi inaugurerà la struttura di Siracusa. Presente in questo importante momento, storica ambasciatrice di CESVI, madrina dell’evento e profonda conoscitrice delle Case deldella ...

' All'Antico Vinaioè realtà. Next opening 2023 ' annuncia Tommaso Mazzanti , proprietario del locale fiorentino 'All'Antico Vinaio' su Facebook che avrà una sede anche a. Dopo le aperture di Firenze , con le sedi principali, Roma, Milano , e recentemente New York , il locale specializzato in schiacciate contenenti salumi, latticini e altre specialità italiane, ...'All'Antico Vinaioè realtà. Next opening 2023 Guagliò, siete contenti. Con questo messaggio l'Antico Vinaio, storico brand di Firenze annuncia l'apertura a. All'Antico Vinaio è noto soprattutto per le schiacciate da mangiare in diversi gusti. 'Bada come la fuma!', è lo slogan del locale che ha aperto succursali in diverse città italiane, oltre a ...Enzo Le Fée -, piace il fantasista del Lorient Enzo Le Féesembra piacere molto anche al. E secondo i media francesi, infatti, gli azzurri lo avrebbero seguito lungo gli ultimi mesi, ...

L'Antico Vinaio a Napoli è realtà: il re delle schiacciate fiorentine apre in città NapoliToday

Scuole aperte nonostante l'allerta meteo arancione. Il sindaco Gaetano Manfredi non firmerà alcuna ordinanza nonostante l'allarme della Protezione civile che ha emanato un avviso ...L'allerta meteo ha fatto scattare la chiusure delle scuole in diversi comuni situati nella provincia di Napoli, ma in questi minuti ...