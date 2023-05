A Maruggio il corso di autodifesa femminile

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ritorna il consueto appuntamento con ilgratuito di difesa personale“Donna impara a difenderti”. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Alfredo Longo e, in particolare, dall’assessore alle Politiche sulla Sicurezza l’onorevole Giovanni Maiorano, rappresenta un importante progetto rivolto alle donne per imparare a sottrarsi nel modo più rapido e sicuro ad un possibile stato di prevaricazione o violenza personale. Il performativo, riservato a tutte le donne di età compresa tra i 16 e 55 anni, avrà inizio martedì 16 maggio e comprende ben 6 lezioni consecutive il martedì e giovedì dalle ore 17.00 presso il Palazzetto dello Sport “Pietro Mennea”. Ad esprimere soddisfazione per l’iniziativa è il vicesindaco e assessore alle Politiche sulla Sicurezza Giovanni Maiorano: ...

