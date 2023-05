730 2023 precompilato | come modificarlo e inviarlo online Istruzioni guidate

(Di lunedì 15 maggio 2023) E’ ufficialmente attivo il canaleper inviareil 730/. Chi non vuole optare per la trasmissione ordinaria tramite Caf e patronati, può quindi accedere all’area riservata e fare tutto da sé. Da quest’anno poi è possibile affidare la propria dichiarazione precompilata a un familiare o una persona di fiducia con la funzione della delega. Dallo scorso 2 maggio la precompilata 730 è, disponibile la visualizzazione. Ma da giovedì 11 maggio si aggiunge il tassello dell’invio e modifica. L’utente può quindi agire su eventuali dati non corretti o mancanti e aggiungerli, per poi accettare il 730 e trasmettere con un click la propria dichiarazione dei redditi.Leggi anche “Detrazioni figli a carico ...

Ricordiamo che il termine ultimo per inviare ilè il 2 ottobre , mentre per il modello Redditi ci sarà tempo fino al 30 novembre. Per agevolare i contribuenti l'Agenzia Entrate mette a ...per giovani fino a 2mila euro anche nel. La approvata lo scorso dicembre ha confermato anche per quest'anno l'agevolazione che consiste nella possibilità di beneficiare di una detrazione dalle imposte del costo dell'affitto fino a un ...Da ieri, 11 maggio, è possibile accettare, modificare e inviare ile il modello Redditi già ...

730, precompilata 2023: le scadenze. Invio, correzione e annullamento: tutte le date da ricordare ilmessaggero.it

Per ottenere il rimborso fiscale i pensionati devono attendere tempi più lunghi rispetto ai lavoratori dipendenti: due mesi dall'invio della dichiarazione prima di ricevere il rimborso.È già possibile inviare il modello 730 precompilato. Prima si fa, prima arrivano i rimborsi. Il termine finale è il 2 ottobre. Dagli ascensori al 110%, le agevolazioni per pagare meno ...