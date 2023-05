5 scarpe ideali per indossare i pantaloni cargo

Leggi su amica

(Di lunedì 15 maggio 2023) Non possederne un paio, per la primavera estate 2023 e persino in previsione del prossimo autunno, è (quasi) impossibile. I, con la loro indole rilassata ma un appeal glamour, hanno fatto irruzione persino nei guardaroba più classici e minimali. Dalle versioni camouflage a quelle più eleganti in seta, il dilemma è il medesimo: con qualisi indossano? Eccone 5 con le quali andare sul sicuro copiando i lookalla moda delle esperte dello Street Style. Con mocassini Il segreto di stile di ogni it-girl quando si tratta di abbinare un capo del guardaroba insidioso è giocare con i contrasti. Idi stagione, persino nella loro versione più sportiva, in tessuto tecnico e fit parachute, si riscoprono ...