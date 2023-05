1997 | la prima battaglia degli Oasis contro la pirateria che anticipò i Metallica | Memories

(Di lunedì 15 maggio 2023) Certamente due modi e mondi diversi, ma va detto che laladi qualche anno ciò che ifecero nei confronti di Napster. Il 15 maggiola Ignition, agenzia di managament della band di Manchester, invia un comunicato ad almeno 30 webzine. Nei loro siti, infatti, sono riportati testi, immagini e videosenza autorizzazione, per questo la Ignition dà loro 30 giorni per rimuovere tutto il materiale protetto da copyright. Ai fan dei fratelli Gallagher questo atteggiamento non piace, per questo nasce il gruppoWebmasters For Internet Freedom. Una presa di posizione netta con la quale gli sviluppatori rivendicano il proprio ...

... per via del numero di scale che bisogna faredi arrivare al mare. Situata nella cittadina di ... luogo e patrimonio storico e gastronomico dall'inestimabile valore (sito Unesco dal). Si ...Cinque reti e quattro assist messi a referto nellastagione in Serie A delineano un bottino ... Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa , il trequartista classeè atteso in sede, in ...... nella stessa squadra, l'Associazione Sportiva Impruneta Tavarnuzze, che nel, dopo la fusione,...e dopo. In Toscana, a Tavarnuzze, un pareggio farebbe tutti felici. A Lecce e La Spezia un po'...

Cosa dissero i nostri autori preferiti prima di morire Everyeye Lifestyle

Il comico debutta sul palco dello show di Italia 1 con uno sketch sul mercato immobiliare a Milano Il caro affitti a Milano è un problema non solo oggi. Lo era già nel 1997 quando Antonio Cornacchione ...