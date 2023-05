15 maggio 2002 | la Champions League è del Real Madrid VIDEO

(Di lunedì 15 maggio 2023) La vittoria dellada parte delIl 15del, all’Hampden Park di Glasgow, va in scena la finale ditrae Bayer Leverkusen. I blancos passano subito in vantaggio grazie alla rete di Raul ma dopo 5? Lucio firma il pareggio. La partita è più equilibrata del previsto e solo una magia di Zidane fa tornare avanti la squadra di Del Bosque. Un vero capolavoro dell’ex bianconero che, al volo, dal limite dell’area riesce a mettere la palla sotto l’incrocio. Il match finirà così e le merengues riuscirono ad alzare, per la nona volta, la coppa dalle “grandi orecchie” L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 15Arriva il giorno in cui verrà formalizzata ... Ilenia Lazzarin - Filmografia Cinema Due gemelle a Roma , regia di Steve Purcell () ......stato per anni un funzionario ministeriale venendo poi eletto per la prima volta deputato nel... come andrà a finire lo scopriremo il prossimo 28. Articolo originale pubblicato su Money.it ...... 20 novembre 1947 " Zugliano, 152022) sacerdote friulano, attivista per la pace e la ... È autore di una ventina di libri, tra cui In cammino con le tribù della terra (), Prendere a cuore (...

15 maggio 2002, il Real Madrid vince la Champions e cambia il nome al Bayer: Neverkusen TUTTO mercato WEB

Torna finalmente in città a grandissima richiesta il mercato di qualità più famoso d’Italia Si potranno ammirare le mitiche e originali “boutique a cielo aperto” nella consueta location di Piazza Ghia ..."Nuove assunzioni per la scuola dell'infanzia, nuova graduatoria, nuove scuole ed è in arrivo EDUC.ARE il nuovo Piano Educativo per tutta la Città che sarà presentato ad agosto" ...