14 > 247 | l’incredibile statistica che sorride al Manchester City e beffa l’Arsenal

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 maggio 2023) La sconfitta contro il Brighton ha con ogni probabilità spento definitivamente le speranze di titolo del. Una veraper i Gunners, che hanno occupato il primo posto della classifica per gran parte della stagione, salvo poi essere superati dalproprio alla fine. Numeri alla mano,ha trascorso in vetta al campionato la bellezza di 247 giorni; la squadra di Guardiola, invece, appena 14. Eppure a trionfare (salvo clamorose sorprese) saranno proprio Haaland e compagni, che non si sono scoraggiati nonostante il gap e alla fine sono riusciti a piazzare la zampata vincente, scavalcando i rivali.potrà comunque consolarsi con il ritorno in Champions League dopo una lunga assenza, con un secondo posto prestigioso e con un futuro più che roseo. ...