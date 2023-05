Zielinski | «Oggi dovevamo fare meglio Ho sbagliato due o tre passaggi»

(Di domenica 14 maggio 2023) Ai microfoni di Sky è intervenuto Piotrdopo la sconfitta contro il Monza. Il Napoli ha incassato due gol, il primo di Dani Mota, il secondo da Andrea Petagna, ex azzurro. «Nonostante tutto questo, dispiace per i tifosi che sono venuti e hanno visto questa partita che purtroppo abbiamo perso, dobbiamo lavorare duro ebene contro l’Inter» A, De Grandiis chiede perché non tira più di quanto faccia già. Il polacco sa calciare con entrambi i piedi. Una battuta anche sul suo futuro: «Lo so che devo tirare più spesso di destro o di sinistro,ho fatto un tiro da fuori e sono stato pericoloso, in altre situazioni ho passato la palle, due o tre volte hoanche. Il tiro è la mia ...

5,5 :con la fascia di capitano vista l'assenza di Di Lorenzo. Quindici secondi e ha già la prima occasione del match. Si muove per tutto il campo ma senza essere deciso quando ce n'è ...Nel prossimo turno, invece, il Napoli di Spalletti cheha fatto turnare i suoi giocatori se la ...al posto di Zerbin e al 49' Anguissa si divora un'ottima chance per pareggiare servendo......5: dopo un buon primo tempo, cala nettamente nella ripresa Lobotka 6: è sempre marcato a uomo, si disimpegna bene ma non può fare la differenza6,5: tra gli azzurri più positivi, ma...

Zielinski: "Oggi ci è mancato il tiro. Futuro Vorrei restare" Siamo il Napoli

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la sconfitta contro il Monza: “Dovevamo fare meglio e potevamo farlo. Dispiace per i tifosi che sono ...Monza - E' arrivata in Lombardia la quarta sconfitta in campionato per il Napoli, che si è arreso all'ottimo Monza di Palladino (2-0, gol di Mota Carvalho e dell'ex Petagna) e ha pagato dazio alla sca ...