Zielinski | la clamorosa rivelazione a DAZN | “Amo il Napoli | per rimanere ho rifiutato…”

(Di domenica 14 maggio 2023) Il centrocampista del, Piotr, è intervenuto adopo la sconfitta con il Monza facendo una. Ilè stato sconfitto a sorpresa per mano di un Monza fisicamente e mentalmente superiore, che si è imposto all’U-Power Stadium grazie alle reti di Dany Mota e dell’ex azzurro Andrea Petagna. A soffermarsi al termine della gara ai microfoni diè stato anche il capitano d’eccezione, Piotr, oggi sceso in campo con la fascia al posto di Di Lorenzo alla ‘prima’ in panchina della stagione. Il centrocampista polacco ha dichiarato di amare ile di voler restare, facendo anche una: aver rifiutato la Premier League per amore del ...

Al 65' il palo ferma Olivera, che colpisce bene di testa su invito di. Al 68' Pessina atterra in area Osimhen, l'arbitro Cosso inverte il fallo, ma il Var in manieraconferma la ...Stavolta prende il pallone, ma Osimhen gli chiede di ritirare lui. Il centravanti ... All'87'occasione per Kouame', che lanciato in area non riesce a battere Gollini in uscita, ......non ci sta a fare da comprimaria alla festa del Napoli con Kouame che spreca laoccasione ... Dal 46'6 : ingresso con grande intezione. Spalletti (all.) 6.5: non smette mai di ...

Serie A, Monza-Napoli 2-0: Mota Carvalho e Petagna affondano i ... Il Cittadino di Monza e Brianza

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, è intervenuto a DAZN dopo la sconfitta con il Monza facendo una clamorosa rivelazione.Al 65' il palo ferma Olivera, che colpisce bene di testa su invito di Zielinski. Al 68' Pessina atterra in area Osimhen, l'arbitro Cosso inverte il fallo, ma il Var in maniera clamorosa conferma la ...