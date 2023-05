(Di domenica 14 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPiotrha parlato nel post-partita di Monza-, prima sconfitta per ilda Campione d’Italia. Il centrocampista polacco ha giocato con la fascia da capitano perché dall’inizio non c’era Di Lorenzo: “Potevamo fare sicuramente meglio. La vittoria dello Scudetto è stata una cosa grandissima per tutti noi e tutta la città. Per quanto riguarda le offerte della Premier League è stata una mia intuizione quella di non andare. Volevo fare bene ae volevo fare qualcosa di importante e così è stato”.torna a parlare di futuro: “Ioqui, alla fine bisognerà vedere se qualcuno parte o se vengono nuovi giocatori. Io sono tranquillo, la società valuterà tutte le cose e ilsarà ...

Zielinski: "Io vorrei rimanere. Il Napoli farà le sue valutazioni" anteprima24.it

