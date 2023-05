Zenga | “Il ritorno tra Milan e Inter sarà una partita spettacolare”

Waltertra i protagonisti della seconda giornata della Milano Football Week, la grande kermesse sul calcio organizzata dalla Gazzetta dello ...Ne è sicuro Walter, ex leggenda dei pali dell'Inter, ospite della Milano Football Week: 'L'... spazzando via gli avversari al. Questo per dire che tutto è possibile: dipende dall'...... Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Veronica Baldaccini e Walter. FOTOGALLERY ©LaPresse %s ... con l'obiettivo di recuperare per il derby didi Champions Ecco tutti gli indisponibili in ...

Zenga: "Ritorno di Champions Mi aspetto una gara spettacolare, con molti gol" Milan News

L’ex estremo difensore Walter Zenga si aspetta un Inter-Milan diverso dal match di andata. Walter Zenga alla Milano Football Week ha espresso il suo parere sul match di ritorno delle semifinali che si ...Ospite della Milano Football Week, Walter Zenga ha parlato così del derby di Champions League tra Milan e Inter: "Il ritorno sarà sicuramente una partita spettacolare ...