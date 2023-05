In questal'Italia 'vuole svolgere un ruolo di primo piano'. E visto inoltre che l'Ucraina è ... Daun 'abbraccio a tutti gli italiani, uno a uno' Di questo aiutoè consapevole: '...Questo punto è stato chiarito da Meloni ricevendoin un clima di grande feeling a Palazzo ... In questal'Italia 'vuole svolgere un ruolo di primo piano', come dimostra la 'grande ...Nel giorno dia Roma il gruppo di hacker russi NoName057 torna a colpire i siti istituzionali italiani . Durante l'intera giornata, che ha visto il presidente ucraino in visita nella Capitale, il movimento ...

Zelensky sfida Putin: non temo di essere ucciso, è Putin che ha paura Corriere della Sera

Il presidente ucraino a «Porta a Porta»: «L’ultima visita a Roma Era un’altra vita». «Ho detto ai genitori che hanno perso i figli : non dovete perdonare» ...«Fermo sostegno a 360 gradi», militare, finanziario, umanitario, per la ricostruzione, con l'obiettivo di una «pace vera e non una resa» dell'Ucraina. L'Italia ha accolto così Volodymyr Zelensky, sbar ...