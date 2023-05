Zelensky ringrazia la Germania | ' insieme vinceremo'

Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyrsul libro degli ospiti, come riporta il Guardian. Zelenskiy ha raggiunto la Germania in nottata volando su un aereo del governo di Berlino ...Ieria Roma: al Papa ha precisato chiaramente 'con tutto il rispetto' di non avere 'bisogno di mediatori' ma di 'una pace giusta'. Almeno 6 vittime negli attacchi russi di ieri nella regione ...14 mag 10:13la Germania: uniti per vincere e riportare pace Il presidenteha ringraziato la Germania per il suo sostegno. 'Durante il periodo più difficile della storia moderna dell'...

Zelensky è arrivato dal presidente Steinmeier a Berlino Agenzia ANSA

Zelensky è ufficialmente in Germania. Dopo aver messo in archivio una lunga giornata in Italia, il presidente ucraino nella notte ha preso un volo per Berlino. Quest’oggi, di fatto, il presidente ucra ...«Ringrazio il governo italiano ... È uno dei passaggi dell’intervista che Volodymyr Zelensky, al termine della giornata di incontri istituzionali a Roma, ha rilasciato a «Porta a Porta», durante lo ...